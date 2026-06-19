لكن ميسي كشف الآن عن الشخص الذي يقارن مسيرته به، وهو ليس لاعب كرة قدم آخر.

فوفق ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، بالنسبة لميسي، رافائيل نادال هو شخص يشعر بتقارب كبير معه.

أوضح الأرجنتيني أن كلاهما لطالما استمتعا برياضتهما رغم الضغط المستمر لاهتمام العالم. كما يشعر أنهما يتشاركان نفس الالتزام بتقديم أفضل ما لديهما مع الاستمرار في الاستمتاع بما يفعلانه.

سرعان ما وصلت تعليقات ميسي إلى نادال، الذي رد عليه شاكرا إياه على مشاهدة سلسلته الوثائقية. كما هنأ أسطورة التنس الإسباني ميسي على بدايته القوية في كأس العالم.

وفق الصحيفة، برزت هذه اللحظة لأنها أظهرت جانبا مختلفا من شخصية ميسي. فرؤية أحد أعظم الرياضيين على مر العصور يعرب علنا عن إعجابه بأيقونة رياضية أخرى تجعله أقرب إلى الناس. حتى أعظم الأساطير لديهم قدوتهم، سواء أكان ميسي أم رافائيل نادال.

ومؤخرًا، تصدرت المخاوف بشأن صحة والد ميسي عناوين الأخبار، حتى أنها أبكت ميسي خلال مباراة الجزائر. ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير المحيط به وكل ما يحدث خارج الملعب، يبدو أن الضغط لا يؤثر على تركيزه.

ولطالما رافق الجدل حول من هو أعظم لاعب في العالم ميسي طوال مسيرته، فلسنوات، دار هذا النقاش مع كريستيانو رونالدو، وغالبا ما تعتمد الإجابة على الرأي الشخصي أكثر من أي معيار حاسم، ولطالما تحدث اللاعبان باحترام عن بعضهما البعض دون إثارة أي جدل.