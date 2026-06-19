وكتب الدولي المغربي في منشور عبر منصة "إكس": "اليوم تُروى قصة ليست قصتي، على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء على حساب الحقيقة. أحيانا أشعر بأنني أصبحت هدفا سهلا".

وأضاف: "كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أتطلع إليها. أخيرا سأتمكن من التعبير عما لدي".

وكان حكيمي، الذي شارك مع المنتخب المغربي في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام البرازيل الأحد الماضي، قد طعن في قرار إحالة قضيته إلى محكمة جنائية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن محكمة الاستئناف في فرساي رفضت الطعن، ما يمهد الطريق لمحاكمته أمام محكمة جنائية خلال الفترة المقبلة.

ولم يتضح بعد موعد بدء المحاكمة، كما لم تصدر محكمة الاستئناف في فرساي أو فريق الدفاع عن حكيمي أي تعليق رسمي بشأن القضية.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقًا في القضية عام 2023، عقب اتهام اللاعب بالاغتصاب.