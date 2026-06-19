وتعادل فريق توخيل بنتيجة 2-2 في الشوط الأول من مباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية عشرة في دالاس، بعد أن عادل مارتن باتورينا وبيتر موسى النتيجة بعد تقدم إنجليزي بهدفين سجلهما كين.

ورفعت إنجلترا من إيقاع اللعب بعد الاستراحة، وحققت فوزًا ساحقًا بفضل هدفي جود بيلينغهام وماركوس راشفورد.

وقال كين، قائد إنجلترا، لقناة "آي تي في": "أعتقد أن المباراة كانت بمثابة شوطين مختلفين. في الشوط الأول، كنا جيدين، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة لتلقينا هدفًا بهذه الطريقة، وللتراجع الذي شهدناه".

وأضاف: "الفضل يعود إلى المدرب. لقد ألقى علينا كلمة بين الشوطين، قال فيها: إذا خسرنا، فقد خسرنا، لكننا خسرنا بطريقتنا الخاصة".

وقال: "لقد رأيتم كيف بدأنا الشوط الثاني بكل قوتنا. لم يستطيعوا مجاراتنا، وهذا هو المستوى الذي يجب أن نحافظ عليه في كل مباراة".

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أُشيد بالجميع. المباراة الأولى في البطولة. نتيجة رائعة أمام فريق قوي".