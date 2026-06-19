وافتتح كايل لارين أهداف كندا في الدقيقة 16 عندما تابع تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من ديفيد جوناثان ارتدت من حارس قطر محمود أبو ندى ليضع الكرة في الشباك.

وقبل الهدف بنحو عشر دقائق تصدى أبوندى لتسديدة قوية ‌مباشرة من ديفيد قبل أن يبعد الدفاع الكرة إلى رمية تماس.

وضاعف ديفيد النتيجة بتسديدة قوية مباشرة من ‌داخل منطقة الجزاء إثر ‌كرة اصطدمت في أحد المدافعين وسقطت أمامه ليطلقها قوية في الشباك بالدقيقة 29.

وتلقى همام الأمين بطاقة حمراء مباشرة إثر عرقلته لتاجون بيوكانن داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وأحرز ديفيد هدفه الشخصي الثاني والثالث لصاحب الأرض في الدقيقة ‌الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ‌للشوط الأول ⁠عندما تابع ضربة رأس قوية من لارين ردها أبوندى ليتابعها ديفيد في الشباك بقدمه.

وبعد نحو عشر دقائق من بداية الشوط الثاني تدخل عاصم مادبو بعنف ضد إسماعيل كوني ليتسبب في ⁠تعرضه لإصابة خطيرة ‌في ساقه مما استلزم تلقيه فترة علاج طويلة في الملعب ليحصل ⁠على بطاقة حمراء مباشرة.

وتسبب هذا الأمر في توقف المباراة فترة طويلة لحين ⁠تلقي كوني للعلاج وخروجه على محفة ثم حدوث مشاحنات بين لاعبي الفريقين قبل مغادرة مادبو وكوني للملعب واستئناف المباراة.

وعقب مشاركته بدلا ⁠من كوني سجل ناثان ساليبا الهدف الرابع لكندا من ركلة حرة ارتطمت في القائم وسكنت الشباك في الدقيقة 64.

وأحرز المدافع محمد مناعي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 عندما حاول منع تسديدة البديل جيكوب شافلبرج من دخول المرمى لكنه أودعها الشباك.

وأكمل ديفيد ثلاثيته في الدقيقة الثانية من تسع دقائق احتسبها الحكم كوقت محتسب بدل الضائع عندما وصلته كرة ارتدت ‌من الدفاع ليضع الكرة في مرمى أبوندى.

ورفعت كندا رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا التي تغلبت 4-1 على البوسنة والهرسك الخميس.