وقدم رونالدو أداء غير مؤثر في المباراة أمام الكونغو الديمقراطية بحيث لم يلمس الكرة سوى 25 مرة طوال اللقاء.

ودافع مارتينيز عن قراره بعدم استبدال رونالدو قائلا: "لا معنى لإخراج أفضل هداف في كرة القدم العالمية في مباراة تحتاج فيها إلى أهداف".

ولم ترحم الصحافة البرتغالية نجم النصر السعودي، حيث كتب لويس ماتيوس من صحيفة "آبولا" الرياضية: "يبدو أن الضغط أثقل كاهل كريستيانو رونالدو... في هذه المرحلة، أصبح بحد ذاته مشكلة... لكن البرتغال تتجه نحو الهاوية بسبب إصرارها على عدم رؤية ما هو واضح".

وعنونت صحيفة "بوبليكو" صفحتها الأولى "نتيجة سيئة، أداء مروع".

وجاء في ختام تقرير المباراة أن البرتغال "تبقى رهينة إيمانها برونالدو، لكن الإيمان وحده لا يكفي، لاسيما مع رونالدو الحالي".

وبالنسبة لرونالدو "هذه كرة القدم. كان يمكن للبرتغال أن تفوز كما كان يمكن أن تخسر"، وفق ما قال بعد المباراة، قبل أن يضيف على إنستغرام أنها "ليست البداية التي كنا نطمح إليها، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون النهاية. نرفع رؤوسنا ونمضي إلى المباراة المقبلة".

وسيلعب منتخب البرتغال في الجولة الثانية ضد أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا، فجر الأربعاء.