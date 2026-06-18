ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارغاس (84) والقائد غرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3).

ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللذين يلتقيان لاحقا، والبوسنة.

وخاض المنتخب السويسري اللقاء طامحا لتعويض تعادله المرير أمام قطر 1-1 عندما سجّل لاعب العنابي بوعلام خوخي هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع، حارما السويسريين من ثلاث نقاط في المتناول.

وكانت حال المنتخب البوسني مماثلة حيث فرط في الفوز على كندا المضيفة وسقط في فخ التعادل ايضا بعدما كان البادئ بالتسجيل.

وتمكّن المنتخب السويسري، المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مع نسبة استحواذ أعلى، غير أنه فشل في ترجمة أفضليته إلى فرص حقيقية أمام المرمى، في ظل غياب المحاولات الخطيرة بشكل لافت.

وفي المقابل، اتسم أداء المنتخب البوسني بالحذر والتراجع في معظم فترات الشوط الأول.

وحصل المنتخب السويسري على بعض الفرص عبر دان ندويي ورمو فريلير اللذين سددا كرتين اصطدمتا بالشباك الجانبية في الدقيقتين 21 و23، دون أن يُجبر الحارس البوسني نيكولا فاسيلي على تدخلات حاسمة خلال هذا الشوط.

وعاد ندويي وجرب حظه من جديد في مستهل الشوط الثاني، حيث توغّل من الجهة اليسرى قبل أن يسدد باتجاه القائم القريب، غير أن الحارس فاسيلي تصدى للكرة بسهولة دون عناء (52).

واقترب المنتخب السويسري من افتتاح التسجيل بعدما لم ينجح الدفاع البوسني في إبعاد كرة من ركلة ركنية بشكل كامل، فمرر القائد تشاكا عرضية جديدة، قبل أن يطلق ندويي كرة مقصية رائعة أجبرت الحارس فاسيلي على إبعاد الكرة إلى ركنية بصعوبة (56).

وعمد ياكين إلى إجراء تبديل ثلاثي دفعة واحدة عبر الزج بمانزامبي وجبريل سو وفارغاس (72)، وسرعان ما أثبتت صوابيته، إذ نجح لاعب وسط فرايبورغ الألماني مانزامبي بعد دقيقتين من دخوله في هزّ الشباك من تسديدة "على الطاير" بعدما تهيّأت له الكرة داخل المنطقة (74).

وواصل السويسريون ضغطهم سعيا لهدف ثان يجنبهم سيناريو المباراة الأولى، فانطلق بريل إيمبولو منفردا نحو المرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من طارق محاريموفيتش الذي طُرد على إثرها مباشرة بصفته المدافع الأخير (80).

لكن لحسن حظ البوسنيين أن العرقلة حصلت مباشرة قبل منطقة الجزاء، فتصدى فاسيلي لمحاولة فارغاس من الركلة الحرة (81).

ومستفيدا من الأفضلية العددية، أضاف المنتخب السويسري هدفا ثانيا عبر البديل فارغاس (84).

وبعد ست دقائق، نجح فارغاس في التوغل قبل أن يهيئ الكرة إلى مانزامبي الذي سددها بلمسة متقنة إلى الزاوية البعيدة مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده (90).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أبعد الحارس غريغور كوبل كرة اثر ركلة ركنية فوصلت إلى البديل مهميتش الذي أطلقها قوية هزت الشباك مقلصا الفارق للبوسنيين (90+3).

وارتكب الدفاع البوسني خطأ جديدا في اللحظات الأخيرة، بعدما تسبب مهميتش نفسه بركلة جزاء إثر تدخل متهور، نجح تشاكا في ترجمتها إلى هدف رابع لبلاده (90+7).