وقالت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ردا على استفسار موقع سكاي نيوز عربية"، إن "قرارا بشأن التدابير المؤقتة قد صدر في قضية نادي الزمالك ضد صلاح مصدق بتاريخ 17 يونيو الجاري، حيث تم رفض طلب وقف تنفيذ قرار فيفا رقم FPSD-22220".

وأضاف كاس أن "إجراءات الاستئناف مستمرة لا تزال، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع"، مشددة على أنها تقوم "بتحديث قائمة جلسات الاستماع الخاصة بها بشكل دوري".

وكان الزمالك قد تقدم في مايو الماضي باستئناف رسمي أمام المحكمة الرياضية ضد قرار غرفة فض المنازعات في فيفا، والذي تضمن إلزام الزمالك بسداد مستحقات اللاعب المغربي، إلى جانب العقوبة التأديبية المتمثلة في إيقاف القيد لفترتين متتاليتين.

وخلال الفترة الماضية، حاول الزمالك الوصول إلى تسوية ودية مع اللاعب، تم الاتفاق خلالها على سداد نصف المبلغ المقضي به وتقسيط الباقي، فيما أبدى مصدق موافقته عبر محاميه على الطلبات المؤقتة المقدمة من النادي، إلا أن هذه التحركات لم تنجح في إقناع هيئة التحكيم بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وبالأساس، تعود جذور القرار إلى حكم صادر عن غرفة فض المنازعات في فيفا يقضي بفرض عقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين على الزمالك، على أن يبدأ تنفيذها مع فتح باب القيد المحلي، وذلك كعقوبة تأديبية لا ترتبط فقط بسداد المستحقات المالية، مرجعة ذلك نتيجة اعتبار النادي "معتادًا على المخالفة"، بعد صدور أحكام سابقة ضده في قضايا متعددة.

وتعاقد الزمالك مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، في موسم الانتقالات الشتوية 2025، قادمًا من فريق نهضة الزمامرة، قبل يعلن رحيله عن الفريق بداية العام الجاري؛ بعدما فسخ عقده لعدم تلقيه مستحقاته.

وتعاقد مصدق لاحقا مع نادي الوداد المغربي لمدة موسم ونصف الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

"أزمة مالية"

بدوره، قال نجم الزمالك السابق، طارق يحيى، إن الوضع الحالي في نادي الزمالك لا يسمح بحل جذري للأزمات المالية التي يواجهها النادي والقضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتاحة لا تزال محدودة في الوقت الراهن، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في تحسن الأوضاع مستقبلًا ووجود حلول تدريجية لهذه الملفات.

ومع ذلك، أكد "يحيي" في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أزمة إيقاف القيد المفروضة على الزمالك لم يكن لها تأثير كبير خلال الموسم الماضي الذي توّج فيها الفريق ببطولة الدوري العام، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن تمتد انعكاساتها بشكل مؤثر إلى الموسم المقبل، حال استمرار الوضع كما هو عليه دون تغييرات جوهرية.

وعن الأرض الجديدة التي حصل عليها النادي من وزارة الإسكان، شدد يحيى على أن الاستفادة منها تمثل فرصة مهمة لتخفيف الأزمات المالية، لكنه أوضح أن "تحقيق العائد الحقيقي يرتبط بسرعة استغلالها بشكل استثماري منظم، عبر البدء في إنشاء فرع جديد يساهم في جذب العضويات وتعزيز موارد النادي خلال المرحلة المقبلة".

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، أعلنت أمس، انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن انتهاء الأزمة جاء بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء اجراءات تخصيص مساحة أرض للزمالك في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا وقانونيا لاستغلالها.