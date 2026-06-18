وحصد كل من التشيك وجنوب إفريقيا أول نقطة لهما في كأس العالم 2026، بعدما تعرض المنتخبان للخسارة في الجولة الافتتاحية.

وكان منتخب التشيك قد استهل مشواره بخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، بينما خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد.

دخل المنتخب التشيكي المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا، بعدما أحرز ميشال ساديليك الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

اقترب منتخب جنوب إفريقيا من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، عبر محاولة خطيرة نفذها ثابيلو ماسيكو، لكنها لم تسفر عن هدف.

وكاد المنتخب التشيكي أن يعزز تقدمه مع بداية الشوط الثاني، عندما سدد لوكاس سيرف كرة خطيرة في الدقيقة 47، إلا أن الحارس رونوين ويليامز تصدى لها وحولها إلى ركلة ركنية.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في إدراك التعادل بعدما حصل على ركلة جزاء، ترجمها تيبوهو موكوينا إلى هدف في الدقيقة 83.

وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية خلال الدقائق المتبقية، قبل أن يطلق حكم الساحة صافرة النهاية معلنًا التعادل 1-1.

أدارت اللقاء الحكمة الأميركية توري بينسو، لتصبح أول حكمة تتولى إدارة مباراة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتحمل الفرنسية ستيفاني فرابار سبق إدارة أول مباراة في تاريخ كأس العالم للرجال بواسطة حكمة، وذلك خلال مونديال 2022 عندما قادت مواجهة ألمانيا وكوستاريكا.