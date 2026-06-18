وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إن الوكالات الأميركية رصدت واعترضت هذا العدد من الطائرات المسيّرة في محيط مواقع البطولة، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المصاحبة للمنافسات.

وفي مدينة كانساس سيتي، تمكن فريق مشترك من الجهات الفيدرالية والسلطات المحلية من اعتراض ثماني طائرات مسيّرة، الأربعاء، بالقرب من ملعب كانساس سيتي ومهرجان مشجعي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد فرضت حظرا على تحليق الطائرات المسيّرة فوق مباريات كأس العالم 2026 والفعاليات الجماهيرية المرتبطة بها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ضمن تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن خلال البطولة.

وفي المكسيك أسقطت القوات العسكرية طائرة مسيرة حلقت بالقرب من المعسكر التدريبي لمنتخب كوريا الجنوبية في غوادالاخارا أثناء استعداده لمباراته أمام المكسيك.