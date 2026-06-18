واستخدمت القوات العسكرية المكسيكية معدات متخصصة لرصد "طائرة مسيرة غير مسجلة" بالقرب من المعسكر وتحييدها، وفق ما أفاد به أحد العملاء الفيدراليين المكسيكيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المسيرة تحاول التجسس على خطط المنتخب الكوري الجنوبي.

وتعليقا على الحدث، قال مدرب "النمور الآسيوية" هونغ ميونغ بو، مساء الأربعاء: "خلال تدريبنا، كانت هناك طائرة مسيرة في السماء. لكن لحسن الحظ، كان ذلك قبل أن نبدأ التدرب على خططنا التكتيكية، لذلك لم يؤثر علينا. ولكن أثناء استعدادنا للمباراة، كان ذلك هو التوقيت الأكثر أهمية، لذا فإن ما حدث كان مؤسفا".

ولم يوضح المسؤول متى وقع الحادث وما إذا كانت هناك أي اعتقالات في القضية.

وأشار المسؤول الفيدرالي المكسيكي إلى أنه تم تحييد عدة طائرات مسيرة خلال الأيام الماضية بعد محاولتها دخول المناطق الأمنية المحيطة بالملاعب في مدن مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا، وهي المدن الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026 وللمنتخبات المشاركة فيه.

وفي مارس، أعلنت السلطات المكسيكية عن عملية أمنية خاصة بكأس العالم تحمل اسم "خطة كوكولكان"، يشارك فيها نحو 100 ألف عنصر من القوات العسكرية والشرطة على المستويين الفيدرالي والمحلي وتشمل الخطة أنظمة إنذار مبكر، وإجراءات أمنية في الملاعب والمطارات والطرق والفنادق، إضافة إلى بروتوكولات لحماية المنتخبات والمسؤولين والجماهير.

وفي كندا، حظرت السلطات تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها فوق ملاعب كأس العالم وعدد من مواقع التدريب في فانكوفر وتورونتو كإجراء أمني. وسيظل هذا الحظر ساريا حتى 7 يوليو، وهو موعد آخر مباراة مقررة في البلاد.