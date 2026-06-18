وجاء ذلك بعد يوم واحد من ربط اسم اللاعب بتحقيق في شبهة فساد رياضي خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إذ قالت السلطات الفرنسية إنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها واهي في إحدى مباريات المسابقة المحلية أثناء لعبه مع نيس الشهر الماضي.

ولم يرد اسم واهي بصفته متهما في القضية، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري منه.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في مرسيليا لوكالة رويترز إن لاعبا في الدوري الفرنسي يبلغ من العمر 23 عاما احتُجز يوم 29 مايو في إطار تحقيق يتعلق بشبهة احتيال منظم وفساد رياضي منظم وحيازة عائدات متحصلة من جرائم وغسل أموال.

وأكد اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم أنه يثق ثقة كاملة في واهي.

وقال الاتحاد في بيان: "حتى الآن، لم يتم إخطار الاتحاد رسميا بأي إجراءات قانونية أو إدارية تتعلق باللاعب".

وأضاف: "خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، يقدم الاتحاد دعمه الكامل للاعب ويجدد ثقته فيه. يظل إيلي واهي لاعبا مهما في منتخب كوت ديفوار".

وتابع: "لن يتمكن اللاعب من الانضمام إلى رحلة البعثة المتجهة إلى كندا بسبب عدم الحصول حتى الآن على التصاريح المطلوبة لدخوله الأراضي الكندية. وبناء على ذلك، سيبقى إيلي واهي في الولايات المتحدة حتى عودة المنتخب".

وشارك واهي، الذي لعب سابقا لمنتخب فرنسا للشباب، للمرة الأولى مع منتخب كوت ديفوار في مارس.

وفازت كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد في مباراتها الأولى ضمن المجموعة الخامسة، بينما تخوض ألمانيا اللقاء بعد فوزها العريض.