وأعلن فيفا عبر حسابه الرسمي تعيين طاقم التحكيم الخاص بعدد من مباريات البطولة، من بينها مواجهة مصر ونيوزيلندا.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الإماراتي عمر العلي حكما للساحة، ويعاونه مواطنه محمد الحمادي كمساعد أول، فيما يتولى القطري طالب المري مهمة المساعد الثاني.

كما يضم الطاقم الحكم البيروفي كيفن أورتيجا حكمًا رابعًا، إلى جانب البيروفي مايكل أوري حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وتقام المواجهة على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر، ضمن مباريات المجموعة السابعة من البطولة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى.

وتقام المباراة صباح الاثنين 22 يونيو، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، على أرضية ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.