وقال ماجر، الذي يعمل حاليا محللا لمباريات المونديال على قناة "سكاي نيوز عربية" من أبوظبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه شعر بخيبة أمل بعد خسارة المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين في مستهل مشواره بالبطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وأضاف: "شخصيا كنت أتوقع تعادل الجزائر أمام الأرجنتين، لكن هذه هي كرة القدم، فهي ليست علوما دقيقة وستظل كذلك. مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أخذ احتياطاته خوفا من تكرار سيناريو الخسارة أمام السعودية 1-2 في مونديال قطر 2022".

وتابع: "صحيح أن الجزائر خسرت أمام الأرجنتين، لكنها خسرت أكثر أمام ميسي الذي سجل ثلاثية. إنه لاعب من كوكب آخر، لقد جعلنا نحلم وهو اليوم يدفعنا نحو الحلم أكثر، لأنه لم يفقد أي شيء من إمكاناته وقادر على حسم نتيجة أي مباراة".

وأكد ماجر أن المنتخب الجزائري لا يزال يحتفظ بحظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، لكنه شدد على ضرورة الفوز على الأردن ثم النمسا واستعادة زمام الأمور.

كما أبدى النجم الجزائري دهشته من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب تونس أمام السويد بنتيجة 1-5، وكذلك خسارة العراق أمام النرويج 1-4، والأردن أمام النمسا 1-3.

ومن جهة أخرى، أعلن ماجر دعمه لفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بإقرار فترة للترطيب وشرب المياه في منتصف كل شوط خلال مباريات كأس العالم 2026.

وأوضح أن فترة التوقف هذه تمنح اللاعبين، خصوصا في الأجواء الحارة، فرصة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه التي يحتاجها الجسم.

وكانت فكرة "فيفا" الخاصة بفترة الترطيب قد أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.