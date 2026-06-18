وينضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذي ‌يشارك حاليا ‌مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، قادما من ليفربول، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده والبقاء ‌في ملعب أنفيلد.

ويعد الدولي الفرنسي من أبرز الصفقات التي أبرمها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عودته إلى تدريب ريال مدريد للمرة الثانية، إلى جانب التعاقد مع برناردو سيلفا ومارك كوكوريا.

وكان كوناتي قد انضم إلى ليفربول في صيف 2021 قادما من لايبزيغ الألماني، وخاض بقميص الفريق الإنجليزي 183 مباراة في مختلف المسابقات، لعب خلالها دورا محوريا في تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، حيث شكّل شراكة دفاعية قوية إلى جانب القائد فيرجيل فان دايك.

وخلال مسيرته مع ليفربول، توج كوناتي أيضا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.