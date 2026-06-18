وفي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بادر دانييل مونوز بالتسجيل لكولومبيا في الدقيقة 41 من صناعة دياز، قبل أن يتعادل عباسبيك فايزولاييف لمصلحة أوزبكستان، التي تشارك للمرة الأولى بالمونديال، في الدقيقة 60، محرزا أول هدف في تاريخ بلاده بالعرس العالمي الكبير.

ولم يهنأ منتخب أوزبكستان بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 65، بينما تكفل جامينتون كامباز بتسجيل الهدف الثالث لكولومبيا في الدقيقة التاسعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتربع منتخب كولومبيا على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية، اللذين تعادلا 1-1 في الجولة الافتتاحية أيضا، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتلتقي أوزبكستان مع البرتغال في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة مرتقبة أخرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.