وسجل كايليب ييرينكي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، ليحسم مباراة اتسمت بقوة المواجهة بين الفريقين.

واحتل منتخب "النجوم السوداء" المركز الثاني في المجموعة خلف إنجلترا الفائزة على كرواتيا 4-2 في وقت سابق في دالاس.



وتلعب بنما مع كرواتيا في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي إنجلترا وغانا.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.