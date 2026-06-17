وقال رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء نقلتها صحيفة (ريكورد) البرتغالية "لم ينقصنا شيء، وما حدث في هذه المباراة وارد في كرة القدم".

وأضاف مهاجم نادي النصر السعودي: " كان بإمكان البرتغال الفوز، ولكن كان من الوارد أن نخسر أيضا".

وأصبح رونالدو رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعبين الوحيدين اللذين شاركا في ست نسخ من كأس العالم، ويعد أيضا أكبر لاعب ميداني مشاركة في المونديال ببلوغه 41 عاما و132 يوما.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة (إنستغرام) "لم تكن الانطلاقة التي نتمناها، لكن المشوار لم ينتهِ بعد، علينا أن نرفع رؤوسنا ونستعد للمباراة القادمة".

وحاول روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال تخفيف الضغوط عن فريقه بعد التعادل المخيب مع الكونغو الديمقراطية، قائلا في تصريحات عقب اللقاء: "قدمنا أداء استثنائيا، ومن الأفضل الظهور بهذا المستوى في مباراة بدور المجموعات".

وتابع قائلا: "بدأنا بقوة، والهدف المبكر الذي سجلناه غير مسار المباراة، وافتقرنا للهجمات داخل منطقة الجزاء، وركزنا فقط على الاستحواذ دون الوصول إلى الثلث الهجومي الأخير، مما منح منتخب الكونغو الديمقراطية فرصة لإعادة تنظيم صفوفه والبدء من جديد، وسجل التعادل بهدف من كرة ثابتة، وهذا سلاح فعال في بطولة مثل كأس العالم".

واسترسل موضحا: "لعبنا بأسلوبنا حتى الهدف الأول، ثم غلبت علينا أجواء وضغوط الفوز بكأس العالم، ولم نبحث عن المساحات في الملعب، وهذا وارد، ولكن حالة الفريق كانت جيدة واستثنائية، والآن علينا التركيز في المباراة القادمة".

وشدد مارتينيز على أنه "لسنا مقيدين بتشكيلة أساسية، بل كل اللاعبين الـ26 المقيدين في القائمة عناصر مهمة وبارزة، سنقوم بتقييم أنفسنا من أجل تطوير مستوانا في البطولة".