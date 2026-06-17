وسجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني هدفين لإنجلترا، أحدهما من ركلة جزاء، في الدقيقتين 12 و42، بينما أحرز جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني هدفا في الدقيقة 47، وماركوس راشفورد جناح برشلونة الإسباني في الدقيقة 85.

وأحرز مارتن باتورينا وبيتار موسى هدفي كرواتيا في الدقيقة 36 والخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا غانا وبنما.