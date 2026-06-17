وصرّح لياو عقب اللقاء قائلا: "لقد كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، وتفوقنا في الاستحواذ واستغلال أطراف الملعب، لكن بعد إحراز الهدف الأول، الأمور ساءت كثيرا، لم نستمر في طريقة لعبنا".

وأضاف: "لقد تعادلوا، وتغير سيناريو المباراة، وحاولنا في الشوط الثاني، لم نستقبل أهدافا رغم تميز المنافس في الهجمات المرتدة".

وختم لياو تصريحاته بالقول: "علينا التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها، لأن الاكتفاء بتسجيل هدف واحد خطأ كبير، لكننا نثق في أنفسنا، ونشعر بالغضب لعدم تحقيق الفوز، علينا التركيز الآن على المباراة الثانية".

وسيلعب منتخب البرتغال في الجولة الثانية ضد أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا، فجر الأربعاء.

وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيش، لكن الكونغو الديموقراطية وفي أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاما أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخها عبر يوان ويسا (5+45).

وذكر المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس في تعليقه على اللقاء أنه "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا. كان من المفترض أن يكون التسجيل لحظة رائعة، لكنه لم يكن كذلك. أعتقد أننا فقدنا قليلا من عمقنا الهجومي، وخسرنا سلاسة الاستحواذ على الكرة، وسمحنا لهم باعادة تنظيم صفوفهم إلى حد ما".

ورأى أن "الثقة التي اكتسبوها بعد الهدف جعلت المباراة صعبة للغاية، لكن هذا ما يحدث في كأس العالم. أنا راضٍ جدا عن سلوك الفريق. لم تكن هناك مشكلة في الالتزام أو الروح القتالية. لقد واصلنا المحاولة حتى النهاية. يمكننا أن نتطور كثيرا انطلاقا من هذه المباراة".