وأهدر المنتخب البرتغالي فرصة تحقيق بداية مثالية في البطولة، مكتفيا بنقطة واحدة، بينما انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية نقطة ثمينة قبل المواجهة الأخرى في المجموعة التي تجمع كولومبيا وأوزبكستان فجر الخميس.

ودخلت البرتغال اللقاء بقوة وفرضت سيطرتها على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، لينجح جواو نيفيز في افتتاح التسجيل مبكرا برأسية متقنة في الدقيقة السادسة.

ورغم استحواذ المنتخب البرتغالي على الكرة لفترات طويلة، فإن دفاع الكونغو الديمقراطية المنظم حد من خطورته الهجومية، حيث افتقرت محاولاته إلى الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تمكن المنتخب الأفريقي من إدراك التعادل عبر يوان ويسا الذي حول كرة برأسه إلى الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، كثفت البرتغال ضغطها بحثا عن هدف الانتصار، إلا أن اندفاعها الهجومي منح منافسها مساحات لشن هجمات مرتدة شكلت خطورة على مرماها.

وأضاع كريستيانو رونالدو فرصة سانحة لإعادة التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 68، بعدما حول كرة عرضية إلى خارج المرمى بشكل غير متوقع.

وبهذا التعادل، اكتفى كل من المنتخبين بحصد نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمجموعة الحادية عشرة.