وأوضحت الوزارة أن انتهاء الأزمة جاء بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء اجراءات تخصيص مساحة أرض للزمالك في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا و قانونيا لاستغلالها.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الأربعاء، أن هذا التخصيص في ضوء حرص الدولة على تعزيز الدور الهام للأندية الرياضية خاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية الرفيعة والتنشئة الاجتماعية السليمة واكتشاف المواهب الرياضية.

وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة ونادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات الاعضاء وجماهير النادي.

كانت الأرض القديمة المخصصة للنادي قد تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان، مما أدى إلى لجوء إدارة النادي ولاعبيه لمناشدة رئاسة الجمهورية للتدخل وإنقاذ المشروع، ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل هذه الأزمة وتخصيص قطعة أرض مناسبة.