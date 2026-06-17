ويعد اللاعب البرتغالي الدولي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، حيث فاز بالعديد من الألقاب بما في ذلك 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب في 460 مباراة وسجل 76 هدفا خلال 9 سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

وفي آخر موسم له مع مانشستر سيتي، فاز سيلفا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وحاليا يتواجد اللاعب مع المنتخب البرتغالي للمشاركة في كأس العالم.

وتتضمن ألقابه، الفوز بــ3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي و5 ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و3 ألقاب للدرع الخيرية ولقب لكأس العالم للأندية ولقب لكأس السوبر الأوروبي.

وذكر مدريد في بيان :" توصل ريال مدريد وبرناردو سيلفا لاتفاق ليصبح لاعبا في ريال مدريد خلال الموسمين المقبلين، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028".

وكان سيلفا ( 31 عاما) انضم لمانشستر سيتي قادما من موناكو في 2017.