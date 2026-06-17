وقال مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، ضياء بهجت، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "النادي تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحقوقه"، مؤكدا امتلاكه مستندات تثبت قيد اللاعب ضمن صفوفه قبل انتقاله إلى الأهلي المصري.

ويأتي التحرك بعد أيام من طلب برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي عقب فترة إعارة ناجحة للنادي الكتالوني، وبعد مشاركته الرسمية الأولى مع المنتخب المصري في مباراة بلجيكا بكأس العالم 2026.

وأوضح "بهجت" أن "حمزة عبد الكريم انضم إلى النادي عام 2017، وتمت إجراءات التوقيع بحضور اللاعب ووالديه، وأن النادي يحتفظ بأوراق رسمية تثبت ذلك".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص أن يستيقظ ويقوم بتزوير مستند رسمي ويقول إنه خاص بلاعب، لدينا مستندات تثبت حق النادي، حتى لو كانت النسبة المستحقة 1 بالمئة فقط، وهو ما يمنحنا حق المطالبة بحقوق الرعاية وفقا للوائح المنظمة لذلك"، معتبرا أن "ما عطل النادي عن مطالبته بحقوق الرعاية هو البحث عن الاستمارة التي وقعها اللاعب وتثبت حق النادي" وفق تعبيره.

وأشار مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر إلى أن "إدارة النادي تنتظر قرار اتحاد الكرة بشأن الشكوى المقدمة، والهدف من التحرك هو حماية حقوق النادي القانونية"، مرجحا أن تصل القيمة المتوقعة لمبلغ الرعاية الذي يسعى النادي للحصول عليه إلى نحو 5 ملايين جنيه مصري، بحسب تقديراتهم الأولية.

هل يحصل النادي على حق الرعاية؟

من جانبه، استبعد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أحقية نادي "الكوم الأحمر" في الحصول على أي مستحقات مالية مرتبطة بصفقة حمزة عبدالكريم، موضحا أن اللوائح المنظمة لتعويضات التدريب والمساهمة التضامنية لا تنطبق على الحالة الحالية للاعب.

وأوضح العمايرة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حقوق الرعاية أو المساهمة التضامنية تبدأ من سن 12 عاما، بينما المستند الخاص بقيد اللاعب في نادي الكوم الأحمر يعود إلى فترة كان فيها اللاعب يبلغ 9 سنوات فقط".

وأضاف أن "المؤشرات المتاحة تفيد بأن اللاعب لم يستمر مع النادي حتى بلوغه السن التي تسمح باحتساب هذه الحقوق، خاصة أن اللاعب وقع عقد احتراف مع النادي الأهلي قبل الانتقال إلى برشلونة".

تألق حمزة عبدالكريم

كان اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في فبراير الماضي حتى نهاية موسم 2025-2026، مع وجود بند يسمح بشرائه نهائيا مقابل 1.5 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 ملايين يورو، فضلا عن احتفاظ الأهلي بنسبة 15 بالمئة من أي عملية بيع مستقبلية.

وحقق عبد الكريم حضورا لافتا خلال فترة إعارته بعدما سجل 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، الأمر الذي ساهم في انضمامه إلى قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في مسيرته.

وشارك اللاعب لأول مرة مع المنتخب المصري الأول خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم، بعدما دفع به المدير الفني حسام حسن بديلًا لمحمد صلاح في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يوجه برشلونة رسالة تهنئة للاعب بمناسبة ظهوره الدولي الرسمي الأول.

وكان عبد الكريم قد لفت أنظار مسؤولي برشلونة خلال مشاركاته مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما، فيما أكد المدير الفني للفريق الكتالوني، الألماني هانزي فليك، أنه يترقب عودة اللاعب من كأس العالم، مع إمكانية منحه فرصة المشاركة في معسكر الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وقبل أيام، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقعه الرسمي الضوء على المهاجم المصري الشاب، معتبرا أنه "يصنع الحدث بالفعل في عالم الساحرة المستديرة، ويتطلع إلى ترك بصمة واضحة في كأس العالم 2026، حيث يتواجد بين أصغر خمسة لاعبين مشاركين في البطولة، وينظر إليه من قبل الكثيرين كأحد أبرز المواهب الصاعدة".

وتبقى مطالبة نادي الكوم الأحمر مرهونة بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم ومدى أحقية النادي في الحصول على نسبة من عائدات الصفقة وفق لوائح حقوق الرعاية والتكوين المعمول بها محليا ودوليا.