وكان المنتخب الأردني ندا لنظيره النمساوي في كثير من فترات المباراة، لكن نقص خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، وارتكابهم هفوات ساذجة، حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية في اللقاء.

وبادر منتخب النمسا بالتسجيل عن طريق رومانو شميدت في الدقيقة 20، قبل أن يحرز علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 50، مسجلا أول هدف لمنتخب (النشامى) في ظهوره الأول بالمونديال.

وجاء الهدف الثاني للنمسا، التي تشارك للمرة الثامنة في المونديال والأولى منذ 28 عاما، عبر (النيران الصديقة)، بعدما سجل يزن العرب الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب النمسا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب الأرجنتين (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، عقب فوزه 3-0 على الجزائر في الجولة نفسها.

وفي المقابل، بقي المنتخب الأردني بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي الأردن مع نظيره الجزائري في مواجهة عربية خالصة بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين النمسا والأرجنتين.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.