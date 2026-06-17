وأحرز علوان هدفا للمنتخب الأردني في شباك نظيره النمساوي، في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي تقام بينهما حاليا مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسدد علوان قذيفة رائعة من على يسار منطقة الجزاء، واضعا الكرة في باطن القائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ألكسندر شلاجر، حارس مرمى منتخب النمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى، حيث بات عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 بأوروغواي.

يشار إلى أن المجموعة العاشرة تضم أيضا منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) والجزائر، حيث انتهت مباراتهما التي أقيمت في الجولة الأولى ايضا بفوز منتخب (راقصو التانغو) بثلاثية نظيفة أحرزها النجم الأسطوري ليونيل ميسي.