ووصل ميسي لمباراته الدولية رقم 200 محققا رقما يصعب على كثيرين الوصول إليه، وأصبح بهذا الإنجاز ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم الدولي مع منتخب بلاده.

ولم يكتف النجم الأرجنتيني بالرقم المميز من حيث المشاركات الدولية، بل زيّن حضوره الجديد بقميص "التانجو" مُسجلا ثلاثة أهداف في شباك الجزائر خلال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبلغ ميسي صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال التي يحتلها كلوزه برصيد 16 هدفا، الرقم الذي حققه في مونديال 2014، وتخطى به الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو "15".

وكانت البداية في 17 أغسطس، عام 2005 بمواجهة لعبها مع منتخب بلاده وديا ضد المجر، ومنذ ذلك الحين راح يكتب التاريخ الذي تكلل بأفضل إنجازاته وهو لقب كأس العالم نسخة قطر 2022.

وعلى صعيد المونديال أصبح ميسي اليوم أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، حيث بدأ مشواره مع البطولة الأهم والأكبر على مستوى المنتخبات بنسخة ألمانيا 2006 ثم جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، وواصل رحلته المميزة بالمشاركة في مونديال روسيا 2018 ثم قطر 2022 وأخيرا الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026.

وعلى صعيد الألقاب توّج ميسي بـ 4 بطولات كبرى وهي كأس العالم 2022، وكوبا أميركا (2021، 2024)، وفيناليسيما 2022 (بطل أوروبا ضد بطل كوبا أميركا).

ويعد اللاعبان الوحيدان في تاريخ كرة القدم للرجال اللذان تجاوزا حاجز الـ 200 مباراة دولية هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والكويتي بدر المطوع.

ويتصدر رونالدو القائمة، بينما انضم إليه المطوع بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباريات إضافية له.

ووصل رونالدو لـ 220 مباراة دولية وهو رقم مرشح للزيادة، في ظل مشاركة مرتقبة لكريستيانو مع البرتغال في المونديال الحالي.

أما بدر المطوع فقد وصل إلى 202 مباراة دولية.

لكن الرقم المميز لميسي سيجد مزاحما له في الأيام القادمة، وذلك عندما يقص الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ميلان الإيطالي مشوار مشاركته في المونديال رفقة منتخب بلاده.

ويملك مودريتش في رصيده 198 مباراة دولية، أي أنه بحلول نهاية دور المجموعات، لو شارك فيها جميعا، سيكسر حاجز الـ 200 مباراة دولية، وينتظره المزيد وفقا لمشوار منتخب بلاده في البطولة.

ويملك مودريتش تاريخا مميزا أيضا، ليس فقط على مستوى الأندية، لكن أيضا بقميص منتخب بلاده، الذي كان نجمه الأبرز في الوصول لوصافة المونديال عام 2018، وحصد جائزة الكرة الذهبية في ذلك الوقت أيضا.