وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي "بالطبع لسنا المرشحين للفوز أمام الأرجنتين، ولكن هذه البطولة شهدت العديد من المفاجآت، وسنحاول تحقيق مفاجأة جديدة".

وستقام مباراة الأرجنتين والجزائر وسط ترقب للأحوال الجوية، حيث تلقى منتخب الأرجنتين بالفعل تحذيرين من إعصارين منذ وصوله إلى كانساس سيتي.

كما عانى منتخب الجزائر من ظروف مناخية قاسية في معسكره التدريبي في مدينة لورانس القريبة بولاية كانساس، وسط ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

لكن التوقعات تشير إلى أن الأجواء ستكون أفضل في يوم المباراة، بوصول درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية بحلول موعد المباراة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضا عدم هطول الأمطار.