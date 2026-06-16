ويعمل كلوب، المدرب السابق أيضا لبوروسيا دورتموند الألماني، محللا رياضيا تلفزيونيا إلى جانب لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الألماني وبايرن ميونيخ توماس مولر، طوال فترة البطولة.

وقبل مباراة ألمانيا الافتتاحية ضد كوراساو، انتقد كلوب التشكيلة الأساسية لناغلسمان.

وقال المدرب البالغ 59 عاما إنه كان سيختار تشكيلة مختلفة، وأضاف: "لحسن الحظ، لا يزال يوليان ناغلسمان هو من يختار الفريق، في الوقت الحالي".

وتنحى كلوب عن تدريب الأندية عام 2024، لكن اسمه ارتبط مرارا وتكرارا بتدريب المنتخب الألماني.

وبعد فوز ألمانيا بالمباراة بنتيجة 7-1، انتقد عدد من اللاعبين الألمان السابقين هذه التصريحات.

وقال لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ألمانيا برصيد 150 مباراة: "كان ينبغي على يورغن أن يكون أكثر وعيا".

وأضاف: "لن تسهل تصريحاته مهمة ناغلسمان. أود أن أعرف ماذا كان سيقول لو نصحه أحد المحللين، قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، بإبقاء أحد لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء".

ووصف لاعب خط الوسط السابق ستيفان إيفنبرغ، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لعب 35 مباراة مع ألمانيا، هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة".

وقال: "يمكنك الإدلاء بتصريح كهذا وأنت تحتسي بيرة في حانة، لكن بالتأكيد ليس أمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون"، مضيفا أن "هذا أمر غير مقبول بتاتا".

واعتذر كلوب لاحقا، قائلا: "كنت سأصفع نفسي لو قلت ذلك. صدر مني الكلام من دون قصد، وليس له أي أهمية على الإطلاق".

ورفض ناغلسمان الخوض في النقاش، مصرحا للصحفيين في مؤتمره قبل المباراة: "(ألمانيا لديها) الكثير من الخبراء، توماس ويورغن شابان رائعان".

وأردف: "لقد حققا نجاحا كبيرا في عالم كرة القدم. بإمكانهما التحدث عن أي شيء يريدانه. هكذا هي الأمور".