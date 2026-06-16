ورصدت عدسات المصورين لقاء صلاح، الذي شارك أساسيا في المباراة وقدم تمريرة حاسمة لإمام عاشور، ببطل كأس العالم 2014، بعد نهاية المباراة في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وبادر الألماني بالحديث وهنأه بحلول عيد ميلاده، ليرد صلاح شاكرا له.

وقال له شفاينشتايغر: "الجو حار بعض الشيء، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الولايات المتحدة.

ورد صلاح قائلا إن ملعب سياتل، الذي احتضن المباراة الإثنين، "مثل ملعب السوبر بول، مغلق تماما، لذلك لا تشعر بأي نسمة هواء أو حركة رياح من الداخل".

وأضاف: "كان لا بد من التوقف لشرب الماء في كل شوط، وإلا كنا سنموت هنا".

وبعدها أشاد شفاينشتايغر بأداء صلاح خلال المباراة وتمريرته الحاسمة التي أسكنها إمام عاشور في شباك بلجيكا، كما أشاد بمردود محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر.

ويخوض المنتخب المصري مباراتيه المقبلتين أمام نيوزيلندا وإيران يومي 22 و26 يونيو الجاري على الترتيب، بحثا عن بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ "الفراعنة".