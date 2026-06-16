وفي لقاء حصري، أعرب الوالدان لـ"سكاي نيوز عربية" عن اعتزازهما بما حققه ابنهما منذ بداياته في أكاديمية نادي مانشستر يونايتد وصولا إلى تمثيل المنتخب العراقي على أكبر مسرح كروي في العالم.

وقال والد زيدان، عامر إقبال، إن ابنه جاهز لمواجهة النرويج فجر الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال والد زيدان: "ابني بدا متفائلا للغاية، هو يتوقع التعادل أو الفوز، هذه العقلية التي سيدخل بها المباراة، بعدها سيراجع ما حصل في اللقاء ويتعامل مع الإيجابيات والسلبيات".

وتواجد والدا اللاعب وسط احتفال صاخب لمئات من مشجعي المنتخب العراقي وسط مدينة بوسطن، حيث يخوض العراق أول مواجهاته أمام النرويج.

ومن جهتها، أكدت والدة اللاعب لـ"سكاي نيوز عربية" أن ابنها لا يشعر بالخوف من منتخب بحجم النرويج.

وقالت اآيات: "زيدان ليس خائفا من النرويج، لكن الخوف أمر طبيعي، وأحيانا يدفع اللاعب لتقديم أداء أفضل من اللعب بحالة استرخاء تام". وأضافت: "سأراه قبل وبعد المباراة، وسأخبره بأنه حياتي كلها".

ويأمل والداه أن تكون هذه المشاركة بداية لمرحلة جديدة من النجاحات للكرة العراقية، وأن ينجح زيدان في كتابة فصل جديد من تاريخ المنتخب، ليصبح مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين الشباب داخل العراق وخارجه.

ومع اقتراب انطلاق مشوار "أسود الرافدين”" في المونديال، يبقى الأمل كبيرا لدى عائلة إقبال، كما لدى ملايين العراقيين، في أن يتمكن زيدان من تحويل الحلم إلى إنجاز يخلد اسمه واسم العراق في سجلات كأس العالم.