ولم يوضح قلعة نويي الجهة التي أصدرت الأمر للإرانيين بمغادرة الأراضي الأميركية.

وكان المنتخب الإيراني يخطط لقضاء الليلة في ولاية كاليفورنيا من أجل الحصول على التعافي الروتيني بعد المباراة الافتتاحية، قبل أن يتم إبلاغه عقب اللقاء بضرورة التوجه فورا إلى المطار والعودة إلى تيخوانا، التي تبعد نحو 225 كيلومترا.

وقال المدرب: "لم يمنحونا حتى الوقت الكافي للتعافي. بعد مباراة اليوم قالوا لنا يجب أن تغادروا فورا. من المهم جدا بالنسبة لنا أن نحصل على وقت للاستشفاء، لكن طلب منا الصعود إلى الطائرة والعودة إلى معسكرنا في تيخوانا، وهذا الأمر يسبب لنا الكثير من المتاعب".

ويعيش المنتخب الإيراني حالة من الاضطراب منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، ورغم ذلك قررت طهران المشاركة في المونديال بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبها نقل مبارياتها الثلاث في دور المجموعات خارج الولايات المتحدة.

وقال نويي: "لأكون صريحا، لا نعلم لماذا يعيدوننا. أعتقد أنه أمر غريب. أعتقد أن هناك أشخاص آخرون يخططون لنا. القرار الخاص بنا يتخذ في مكان آخر. كان من المفترض أن نصل قبل المباراة بيومين وأن نبقى هذه الليلة للتعافي ثم نعود غدا (الثلاثاء) وقت الظهيرة. لا نملك أي فكرة عن السبب".

وأكد :" أعتقد أن منتخبنا ربما يكون الأكثر تعرضا للظلم في هذه النسخة من كأس العالم".

وافتتح المنتخب الإيراني كأس العالم بتعادل 2-2، بعد نجاحه في العودة مرتين في النتيجة.

ويلتقي المنتخب في المباراة التالية مع بلجيكا يوم الأحد، على ملعب "صوفي" في لوس أنجلوس.