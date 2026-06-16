وفي إنغلوود بولاية كاليفورنيا، بادر إيلياه جاست بالتسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل رامين رضائيان للمنتخب الإيراني في الدقيقة 32.

وعاد جاست لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 55، غير أن محمد مهدي محبي، منح التعادل لإيران مرة أخرى في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، تقاسم منتخبا إيران ونيوزيلندا صدارة المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، متفوقين بفارق الأهداف على منتخبي مصر وبلجيكا، اللذين حصدا أيضا نقطة وحيدة، عقب تعادلهما 1 / 1 في سياتل في وقت سابق بالجولة نفسها.

وتلتقي نيوزيلندا مع مصر في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي بلجيكا وإيران.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وبات هذا هو التعادل الخامس لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في سجل مشاركاتها بالمونديال، مقابل 3 انتصارات و11 خسارة، ورفع الفريق رصيده التهديفي إلى 15 هدفا، في حين استقبلت شباكه 33 هدفا.

ويبحث المنتخب الإيراني عن ظهوره الأول في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعدما سبق أن ودع المونديال من مرحلة المجموعات خلال مشاركاته الست الماضية.

في المقابل، أصبح هذا هو التعادل الرابع على التوالي في كأس العالم لنيوزيلندا، التي تشارك في المونديال للمرة الثالثة، بعد نسختي 1982 و2010 بإسبانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وبينما خسرت نيوزيلندا مبارياتها الثلاث في المونديال الإسباني أمام البرازيل والاتحاد السوفييتي واسكتلندا، فقد تعادلت 1 / 1 مع كل من سلوفاكيا وإيطاليا وبدون أهداف مع باراغواي في مبارياتها الثلاث بكأس العالم بجنوب أفريقيا.