ونقل التلفزيون التونسي الرسمي عن رئيس الاتحاد معز الناصري أن رونار سيقود المنتخب خلال بقية مشواره في البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يصل المدرب الفرنسي إلى مدينة مونتيري المكسيكية في وقت لاحق الثلاثاء، لقيادة أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة اليابان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وجاء القرار عقب خسارة تونس الثقيلة 5-1 أمام السويد في الجولة الافتتاحية، وهي النتيجة التي أطاحت اللموشي بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد معه.

ويقبع المنتخب التونسي في المركز الأخير بالمجموعة من دون نقاط، فيما تتصدر السويد الترتيب بثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام اليابان وهولندا اللذين تعادلا 2-2 في الجولة الأولى.

ويأمل "نسور قرطاج"، في مشاركتهم السابعة بالمونديال والثالثة تواليا، في تحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخهم.