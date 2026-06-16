وتقدم "الأخضر" بهدف عبدالإله العمري في الدقيقة 41، قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل للأوروغواي في الدقيقة 80، ليخرج كل منتخب بنقطة في بداية مشواره بالمونديال.

وكاد المنتخب السعودي أن يحقق إنجازا تاريخيا بالحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة، وهو إنجاز لم يتحقق منذ فوزه على بلجيكا بهدف دون رد في مونديال 1994، إلا أن هدف أراوخو المتأخر حال دون ذلك.

ويشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، وخاض قبل مواجهة الأوروغواي 19 مباراة، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين مقابل 13 هزيمة.

ويمنح التعادل المنتخب السعودي دفعة معنوية قبل مباراته المقبلة أمام إسبانيا، فيما تستعد الأوروغواي لمواجهة الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.