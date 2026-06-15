وتقدم "الفراعنة" في الدقيقة 20 عبر إمام عاشور، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، ليصبح رابع لاعب يسجل لمصر في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني وصلاح.

وشهدت المباراة احتفال الجماهير بعيد ميلاد قائد المنتخب محمد صلاح الرابع والثلاثين، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 76، ليدخل بدلاً منه حمزة عبد الكريم الذي أصبح أصغر لاعب يمثل مصر والعرب في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وكادت مصر أن تعزز تقدمها في أكثر من مناسبة عبر عمر مرموش ومصطفى زيكو، فيما ردت بلجيكا بمحاولات أبرزها ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وارتدت من القائم في الدقيقة 53.

ونجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل في الدقيقة 66 بعدما حول محمد هاني الكرة بالخطأ إلى شباك الحارس مصطفى شوبير تحت ضغط من روميلو لوكاكو، الذي شارك بديلاً قبل ثوانٍ من الهدف.

وواصل شوبير تألقه في الدقائق الأخيرة، بتصديات حاسمة حافظت على نقطة ثمينة للمنتخب المصري، الذي كان قريباً من كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال وتحقيق أول انتصار له في البطولة.