وفاز حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر 40 عاما بجائزة رجل المباراة بعد تألقه بتصديه للعديد من المحاولات الخطيرة لإسبانيا، ليخرج بشباك نظيفة ويمنح بلاده أول نقطة في تاريخها، حيث تشارك لأول مرة في كأس العالم.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالحارس المخضرم، برسالة تقول "الحياة تبدأ بعد الأربعين".

وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على تألق فوزينيا، بالإشارة إلى أنه تصدى لسبع محاولات.

ولثاني مرة منذ مونديال 1966 الذي أقيم في إنجلترا، يتصدى حارس مخضرم لهذا العدد من الكرات بعد تألق بات جينيغز حارس مرمى أيرلندا الشمالية الذي تصدى لعشر محاولات خلال مواجهة البرازيل في مونديال 1986 بالمكسيك.

وسيلعب منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية ضد أوروغواي، بينما تلعب إسبانيا ضد السعودية.

وقال فوزينيا وهو يذرف الدموع على أرض الملعب: "أنا فخور وسعيد للغاية، ليس بسبب نفسي فقط بل لجميع اللاعبين، وشعب الرأس الأخضر، لقد بذلنا جهدا كبيرا لنتواجد هنا".

وتابع: "بكيت بسبب جدي وجدتي، لقد نشأت معهما وللأسف توفيا منذ عامين، وبذلا جهدا كبيرا من أجلي".

وتزامنت مباراة إسبانيا مع حفل يقام في منزل والدة الحارس المخضرم.

وتابع حارس مرمى تشافيز أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرتغالي: "للأسف لم تتمكن والدتي من حضور المباراة، وأنا حزين بسبب ذلك، لكن هذا الفوز أهديه لشعبنا".

كما أشاد المدير الفني للرأس الأخضر بيدرو ليتو بريتو بأداء فوزينيا، قائلا: "كان أفضل لاعب في المباراة. أنا ممتن للغاية له، فهو حارس مخضرم يتواجد معنا منذ فترة طويلة، ويتمتع بخبرات كبيرة. أدى بشكل مميز وكان هادئا، مما جعلنا نشعر بثقة أكبر، وكنا فريقا منظما أيضا، وكان ذلك له دور كبير معنا".