وفي الدقيقة 20، سجل إمام عاشور هدف التقدم لمنتخب مصر في شباك تيبو كورتوا، حارس مرمى بلجيكا وريال مدريد الإسباني، معلنا تقدم منتخب مصر الذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاء الهدف بعدما تلقى عاشور تمريرة من محمد صلاح قرب حدود منطقة الجزاء، ليسدد صاروخا في ارتفاع قاتل خدع كورتوا وهز شباكه.

ويعد الهدف الذي سجله عاشور هو السادس للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حيث سبق للفريق تسجيل هدفين في نسخة عام 1934 في إيطاليا، وهدف في نسخة 1990 في إيطاليا، واثنين في نسخة روسيا عام 2018.

وتضم المجموعة السابعة كذلك منتخبي إيران ونيوزيلندا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق.