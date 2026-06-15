وسيقود نجم المنتخب محمد صلاح التشكيل الأساسي في ثالث ظهور له بالبطولة، بعدما شارك في مباراتين بنسخة عام 2018 في روسيا.

ويعد صلاح اللاعب الوحيد في تشكيل المنتخب المصري الأساسي لمواجهة بلجيكا، الذي شاركفي مونديال 2018، وهو أحد 4 لاعبين في القائمة للمرة الثانية، إلى جانب الحارس محمد الشناوي والجناح محمود حسن (تريزيجيه) والمدافع كريم حافظ.

وجاء تشكيل منتخب مصر من دون مفاجآت، حسبما أعلن عنه المركز الإعلامي للفريق، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور ومصطفى زيكو.

الهجوم: صلاح وعمر مرموش.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.