ودخل المنتخب الإسباني المباراة مرشحا بقوة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن المنتخب الإفريقي الصاعد إلى المونديال لأول مرة نجح في فرض أسلوبه الدفاعي وإحباط محاولات "لا روخا" طوال اللقاء.

وسيطر المنتخب الإسباني على مجريات المباراة واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، وصنع العديد من الفرص الخطيرة عبر لاعبيه، إلا أن التألق اللافت لحارس الرأس الأخضر والتنظيم الدفاعي المحكم حالا دون اهتزاز الشباك.

كما أهدر الإسبان عدة فرص محققة للتسجيل، في وقت أظهر فيه المنتخب الإفريقي انضباطا تكتيكيا كبيرا وثقة لافتة في أول ظهور له على الساحة العالمية.

وتعد هذه النتيجة واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن، إذ كانت معظم التوقعات تصب في مصلحة إسبانيا لتحقيق انتصار مريح.

وبهذا التعادل، يحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الثامنة، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي والسعودية.

ويمنح التعادل منتخب الرأس الأخضر دفعة معنوية كبيرة قبل مبارياته المقبلة، بينما يضع منتخب إسبانيا تحت ضغط تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المقبلتين، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.