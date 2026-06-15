وانفصل النادي المصري الأكثر فوزا بالألقاب، عن توروب ‌في ⁠وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي بعدما ⁠أنهى ‌الفريق الموسم في ⁠المركز الثالث في ⁠الدوري المحلي وخروجه مبكرا من ⁠دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في حسابه على فيسبوك "مرحبا بك في نادي القرن.. الحسين عموتة مديرا فنيا ‌للأهلي لمدة موسمين".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي حاول تجنب مشاكل في عقود المدربين السابقين، لذا اتفق مع عموتة على أن الشرط الجزائي يبلغ 3 أشهر فقط، وليس باقي عقده كما حدث سابقا.

وأكدت تقارير أن الأهلي اتفق مع عموتة على أن الموسم الثاني في التعاقد سيكون بموافقة الطرفين، ما يعني إمكانية فسخ العقد بعد نهاية الموسم الأول دون وجود شرط جزائي، مع تجديده في حال نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية، غير أن النادي لم يكشف تفاصيل العقد بعد.