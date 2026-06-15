وبحسب المصادر، تم اتخاذ القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتولى منذر الكبير، المتواجد بالفعل في المكسيك وسبق أن قاد المنتخب بين عامي 2019 و2022، المهمة خلفا للموشي.

وتداولت عدة وسائل إعلام تونسية تقارير تشير إلى وجود توجه داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لإنهاء مهام المدرب عقب الخسارة القاسية أمام السويد، في انتظار اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص.

ولم يصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم أي بيان رسمي بشأن مستقبل الجهاز الفني، أو صحة الأنباء المتداولة حول إجراء تغيير على رأس الإدارة الفنية للمنتخب.

وقال لموشي بعد المباراة: "إنها خسارة مؤلمة. الأمر يؤلم كثيرا. من الصعب أن تبدأ البطولة بخسارة ثقيلة كهذه".

ومنذ تعيينه مدربا للمنتخب التونسي في يناير الماضي، حقق لموشي فوزا واحدا فقط في 5 مباريات، وكان على حساب منتخب هايتي المتواضع بهدف نظيف.

كما تحدثت وسائل إعلام تونسية عن غياب الانسجام بين أصحاب الخبرة واللاعبين الجدد داخل المنتخب، بينما انتهت مشاركة الفريق في كأس الأمم الإفريقية الشتاء الماضي بخروج مخيب للآمال من دور الـ16 أمام مالي.

وخلال المباريات التحضيرية لكأس العالم، خسر منتخب تونس بهدف نظيف أمام النمسا، ثم بخماسية نظيفة أمام بلجيكا.

ويواجه منتخب تونس اختبارين صعبين في الجولتين المتبقيتين من المجموعة السادسة، أمام اليابان يوم 21 يونيو ثم هولندا يوم 26 من الشهر ذاته.

يذكر أن لموشي، وهو لاعب دولي فرنسي سابق، سبق له قيادة منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2014.