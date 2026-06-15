ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، تستقبل دولة مضيفة منتخب دولة أخرى في حالة حرب معها.

والأحد وصل لاعبو إيران إلى لوس أنجلوس قادمين من تيخوانا في المكسيك، وسط خلاف مستمر حول أزمة التأشيرات، علما أن إيران واجهت العديد من المشاكل في الفترة التي سبقت البطولة، حيث منع عدد من مسؤوليها من دخول الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير صحفية، اجتاز لاعبو منتخب إيران الجمارك من دون مشاكل، لكن ممثليه وصلوا متأخرا لنحو 20 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة في ملعب "صوفي".

ولدى وصولهم إلى الفندق في مانهاتن بيتش، استقبلهم بعض المتظاهرين الإيرانيين المعارضين، ومعظمهم من الجالية الإيرانية في كاليفورنيا التي يبلغ تعدادها نحو 375 ألف شخص، وهي الأكبر خارج إيران.

وحمل معظم الجماهير أعلام "الأسد والشمس" الخاصة بإيران قبل الثورة، والولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن صور رضا بهلوي نجل شاه إيران.

وتعرف منطقة غرب لوس أنجلوس، وتحديدا ويستوود، باسم "طهرانجلوس" نظرا لكثافة الجالية الإيرانية فيها.

وأحيط الحدث بانتشار أمني مكثف، شمل طائرات مسيّرة وكاميرات مراقبة وكلابا بوليسية.

ومن المتوقع حضور حوالي 35 ألف مشجع إيراني (معظمهم من معارضي الخارج) لمباراتهم الافتتاحية في المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا، وينتظر أن يحتج عدد منهم ضد الفريق قبل المباراة، وهو ما سيمثل تحديا للمنظمين.

ورغم أن هذا العلم ممنوع في ملاعب كأس العالم، فقد رفض مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سؤالا يتعلق به، قائلا إنه لا صلة له بالمباراة.