وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي الاثنين :"لدينا 3 مباريات في الدور الأول وهدفنا التأهل، وكان لي شرف المشاركة أمام بلجيكا كلاعب والفوز عليها، وأرغب في تكرار ذلك وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف :"لدينا لاعبين مميزين ومواهب كبيرة، ويوجد لاعبون يمثلون مفاجأة بمنتخب مصر للجمهور".

وأوضح :"كل التقدير للاعبي بلجيكا، لكننا درسناهم جيدا ونعرف مميزاتهم، وقادرون على تقديم مباراة كبيرة أمامهم".

وشدد على أن الجميع داخل المنتخب يبذل قصارى جهده لتحقيق الأهداف، موضحا سعادته بتواجد إبراهيم حسن بالجهاز الفني، فهو أحد افضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، ويمتلك خبرات إدارية كبيرة.

وقال حسام حسن إن محمد صلاح مهم جدا وتأثيره في الملعب وخارجه، مشددا على دوره الكبير من الناحية الفنية وغيرها، والجميع يعلم إمكاناته، مشيرا إلى أنه مر ببعض الظروف في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لكنه عاد مرة أخرى، وظهر بشكل جيد مع ليفربول الإنجليزي، وسيكون متواجدا بشكل إيجابي في كأس العالم.

وجدد حسام حسن، تأكيده أن حمزة عبدالكريم، مهاجم المنتخب المصري، لاعب واعد، وأنه يتابعه منذ فترة ويسير بخطوات جيدة للغاية.

وكشف حسام حسن في تصريحاته بأن جميع اللاعبين جاهزون ولديهم هدف واضح في المونديال، وهو تحقيق نتائج إيجابية والتأهل للدور التالي.