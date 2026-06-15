فبعد نهاية المباراة المثيرة، اتجه معظم المشجعين نحو المخارج، بينما بقي مئات اليابانيين في المدرجات حاملين أكياس قمامة زرقاء كبيرة، وبدأوا بجمع العبوات الفارغة وبقايا الطعام والأكواب من بين المقاعد.

مشهد بات مألوفا في البطولات الكبرى، لكنه لا يزال يثير إعجاب العالم في كل مرة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أشاد بالتصرف عبر حساباته الرسمية، ونشر صورا للجماهير اليابانية مع تعليق:"الجماهير اليابانية تفعل ما تفعله دائما... المشجعون أظهروا مجددا أخلاقهم المثالية بتنظيف المدرجات قبل مغادرة ملعب دالاس".

وفي مقطع فيديو نشره "فيفا"، شرح أحد المشجعين اليابانيين سبب هذا السلوك قائلا: "إنها ثقافة قائمة على الاحترام... احترام اللاعبين والجماهير والملعب أيضا. نحن فخورون بوجودنا هنا، ولا نريد أن نترك الفوضى خلفنا".

وعلى مواقع التواصل، انهالت التعليقات التي امتدحت الجماهير اليابانية، حيث كتب أحد المستخدمين: "العالم بحاجة ليتعلم من اليابان". بينما قال آخر:"هذا السلوك يروج لليابان أكثر من المنتخب نفسه".

لكن القصة لم تتوقف عند تنظيف المدرجات.

ففي طوكيو، وتحديدا عند تقاطع "شيبويا" الشهير، خرج مئات المشجعين للاحتفال بالتعادل الثمين أمام هولندا في مشهد صاخب امتلأ بالهتافات والقفز والتقاط الصور.

المفاجأة أن الاحتفال استمر نحو 40 ثانية فقط، فبمجرد أن تحولت إشارة المشاة إلى اللون الأحمر، عاد الجميع إلى الأرصفة فورا، واستؤنفت حركة المرور بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث.

مشهد وصفه كثيرون بأنه "اليابان في لقطة واحدة": حماس جنوني لكرة القدم... لكن دون أن تهزم المشاعر قواعد النظام والانضباط.