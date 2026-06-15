وسجل البديل أماد ديالو، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90، بعدما أنهى هجمة فردية مميزة قادها المدافع ويلفريد سينغو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، تشارك ساحل العاج صدارة المجموعة مع ألمانيا التي اكتسحت كوراساو بنتيجة 7-1، مع أفضلية فارق الأهداف للمنتخب الألماني.

وحقق المنتخب العاجي أول انتصار له أمام منتخب من أميركا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعد ثلاث هزائم سابقة أمام الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا.

وكانت الإكوادور الطرف الأفضل في الشوط الأول، وكادت تفتتح التسجيل عبر إينر فالنسيا وآلان ميندا، قبل أن يفرض المنتخب العاجي أفضليته بعد الاستراحة، حيث ارتدت تسديدة إيلي واهي من العارضة، ثم أهدر سيكو فوفانا فرصة أخرى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، انطلق سينغو من وسط الملعب متجاوزا أكثر من لاعب قبل أن يرسل كرة عرضية إلى ديالو الذي أسكنها الشباك، مانحا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالمونديال.