وتقدم المنتخب الألماني مبكرا عبر فيليكس نميشا في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل ليفانو كوميننسا أول أهداف كوراساو في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم معادلا النتيجة في الدقيقة 26.

وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني تفوقه، فسجل جمال موسيالا الهدف الرابع في الدقيقة 47، وأضاف ناثانيال براون الهدف الخامس في الدقيقة 68، ثم أحرز البديل دينيز أونداف الهدف السادس في الدقيقة 78.

واختتم يوشوا كيميتش السباعية في الدقيقة 88، ليحقق المنتخب الألماني انتصارا عريضا وضعه على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني.

ويعادل هذا الفوز الانتصار الشهير الذي حققته ألمانيا على البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، كما يعد ثاني أكبر انتصاراتها في دور المجموعات بعد فوزها على السعودية 8-صفر في كأس العالم 2002.