الهدف التاريخي جاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول بقدم ليفانو كومينينسيا الذي أدرك التعادل لمنتخب بلاده.

كانت ألمانيا قد تقدمت بهدف فيليكس نميشا في الدقيقة 6 من مجريات الشوط الأول قبل أن تدرك كوراساو التعادل.

وفي الدقيقة 38 من المباراة عادت ألمانيا للتقدم من جديد بضربة رأسية سجلها شلوتيربيك.

وفي وقت سابق أبدى مدرب كوراساو، ديك أدفوكات، اعتقاده أن الجزيرة الكاريبية الصغيرة قادرة على "خطف بعض النقاط" من ألمانيا بطلة العالم 4 مرات في مباراتها الأولى في البطولة يوم الأحد.

وأصبح الهولندي البالغ من العمر 78 عاما أيضا أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، حيث يتولى قيادة منتخب ثالث مختلف في المونديال بعد هولندا وكوريا الجنوبية.

ورغم خبرته الواسعة في عالم الأندية والمنتخبات، قال أدفوكات إن روح الفريق التي أوصلت بلدا لا يتجاوز عدد سكانه 160 ألف نسمة إلى كأس العالم هي الأفضل التي شاهدها على الإطلاق.

وقال أدفوكات في مؤتمره الصحفي عشية المباراة يوم السبت: "روح الفريق في هذا المنتخب شيء لم أشاهده من قبل. كدولة سنبذل كل ما لدينا للفوز من أجل الجزيرة، لكننا لسنا المرشحين".

وأضاف: "عندما تشارك مع هولندا أو فريق أكبر، تكون من بين المرشحين. أما الآن فمجرد التواجد هنا هو أمر مذهل".

وتابع: "نود أن نظهر لهم ما يمكننا فعله وما قيمتنا. وبالنسبة لجزيرة كوراساو، من الرائع ما قدمناه للشعب خلال العامين الماضيين".

وقد حصدت أجواء كوراساو المرحة إعجابا واسعا عبر الإنترنت، حيث ظهر اللاعبون وهم يغنون ويرقصون بصدور عارية في حافلة الفريق في مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.