وجاء في البيان: "تعرب اتحادات كرة القدم في: (الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا)، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

وأكدت هذه الاتحادات أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازا تاريخيا وحلما للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة إلى المحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرا للفخر والوحدة للمجتمعات.

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معددين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

وقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، واتحاد كوراساو، واتحاد أوزبكستان، واتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.

وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، والاتحاد التونسي، والجامعة الملكية المغربية، والاتحاد المصري، والاتحاد الغاني، والاتحاد السنغالي، والاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.