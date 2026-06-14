وقبل سفرهم للولايات المتحدة، قدم رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو لكل لاعب سوارا باللونين الأخضر والأحمر، يحمل أسماء جميع لاعبي المنتخب، بالإضافة إلى عبارة تكريم لجوتا.

وتوفى دييغو جوتا مهاجم فريق ليفربول في حادث سيارة في إسبانيا في يوليو 2025.

وقال فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغال، في أول مؤتمر صحفي السبت في معسكر الفريق في بالم بيتش جاردنز بفلوريدا :" نحن نقدر هذا للغاية".

وأضاف أن رئيس الوزراء "ترك لنا حرية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنا سنرتديه وكيفية ارتدائه".

وقال نجم باريس سان جرمان إن الفريق قرر سويا ارتداء الأساور طوال البطولة يما في ذلك خلال التدريبات والمباريات.