وبعد أن استمتع المنتخب الإنجليزي بمعسكر تدريبي ناجح وخال من الإصابات في أجواء دافئة بولاية فلوريدا، واجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مشكلة غير متوقعة في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، يوم الجمعة الماضي.

تم اكتشاف فقدان بعض المعدات فور وصول البعثة إلى مقرها التدريبي في "سووب سوكر فيليدج"، فيما أعلن عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس، أن السلطات المحلية وسلطات الولاية والفيدرالية تعمل على التحقيق في "عملية السطو التي استهدفت معدات المنتخب الإنجليزي أثناء نقلها".

ووجهت المدعية العامة لمقاطعة جاكسون، ميليسا جونسون، اتهامات إلى رجلين على خلفية الحادث، حيث يواجه كل من مصطفى ساليك وعرفان كمال تهمة حيازة ممتلكات مسروقة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات.

وكان المتهمان نقلا معدات المنتخب الإنجليزي من معسكره التدريبي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي، فيما تمكن أحد المحققين من استعادة مقتنيات تقدر قيمتها بنحو 18145.41 دولارا.

وتظهر وثائق المحكمة أنه تم العثور على 4 أزواج من الأحذية الرياضية الخاصة بكرة القدم و5 أزواج أخرى من الأحذية، بالإضافة إلى عدد من قمصان المنتخب الوطني الموقعة، وكرة خاصة بكأس العالم، وزوج من قفازات حراسة المرمى.

كما كان من بين المضبوطات أسدان محشوان ومجسم "ليغو" على شكل حذاء من شركة نايكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من المقتنيات الأخرى.

وأشار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أمس السبت، إلى أن معظم المعدات التدريبية قد تم استعادتها قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق في "سووب سوكر فيليدج".

وقال دين هندرسون، الحارس الاحتياطي لمنتخب إنجلترا، مبتسما عندما سئل عما إذا كانت أحذيته وقفازاته قد وصلت إلى كانساس سيتي: "نعم، لحسن الحظ. أعتقد أنها سرقت بالفعل، لكننا استعدناها، لذا كل شيء على ما يرام".

أما المدافع المخضرم دان بيرن، فقد علم بالحادث من خلال التقارير الإعلامية، وقال مازحا إنه "لم يكن ليتمكن من التحرك كثيرا" لو لم يتم العثور على حذائه.

وأضاف: "لم نضخم الأمر كثيرا. لدي كل ما أحتاج إليه، لذلك أنا سعيد للغاية. نعلم أن أن الامر تم تركه للشرطة، وكفريق لم نتحدث عن هذه القضية تقريبا".

وعندما سئل عما إذا كان الاتحاد الإنجليزي قد تحدث مع اللاعبين بشأن الواقعة، أجاب بيرن :"بصراحة، لم يناقش الأمر كثيرا، وأعتقد أن ذلك يظهر أنهم أيضا ليسوا قلقين للغاية بشأنه".

وأضاف: "نحن هنا للتدريب. إنه يومنا الأول هنا، ولم يؤثر ذلك على استعداداتنا".

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، فيما قال عمدة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس :"أنا ممتن للعمل السريع الذي قامت به شرطة كانساس سيتي ومكتب الادعاء العام في حل تحقيق امتد عبر عدة ولايات، ومساعدة ضحايا الجريمة على استعادة ممتلكاتهم المسروقة أثناء النقل، وضمان مثول المتهمين أمام العدالة".

وأضاف: "ستواصل الجهات المسؤولة عن السلامة العامة في كانساس سيتي ضمان أمن الجميع، وسيتم التعامل بسرعة مع أي مخالفات ومحاسبة مرتكبيها".

من جانبها، قالت المدعية العامة لمقاطعة جاكسون، ميليسا جونسون :"لن تتسامح مقاطعة جاكسون مع أي نشاط إجرامي يستهدف زوار كأس العالم، بما في ذلك المنتخبات الدولية التي سافرت إلى هنا للمشاركة في البطولة".

واختتمت بالقول: "نشكر شرطة كانساس سيتي وممثلي الإدعاء المناوبين على عملهم السريع في التحقيق بهذه الواقعة وتوجيه الاتهامات فورًا. مكتبنا ملتزم بمحاسبة هؤلاء الأشخاص على أفعالهم".